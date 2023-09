Španielsko zasiahli silné dažde, dve osoby sú nezvestné

Madrid 4. septembra (TASR) - Dve osoby sú nezvestné od pondelka rána v španielskom autonómnom spoločenstve Madrid, ktoré v predošlých dňoch zasiahli silné dažde. Tie spôsobili škody aj v ďalších častiach krajiny. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC a agentúry EFE.



Vozidlo s nezvestnými spadlo do rieky v obci Aldea del Fresno. Miestne záchranné zložky po nich pátrajú.



Výstrahy najvyššieho, červeného stupňa, boli v nedeľu vydané v Madride a Tolede vo vnútrozemí, či v okolí mesta Cádiz s autonómnom spoločenstve Andalúzia na juhozápade krajiny. Obyvateľom Madridu v nedeľu odporučili, aby nevychádzali z domovov.



Tiesňová linka 112 zaznamenala od 14.00 h v nedeľu do 7.00 h v pondelok ráno 1491 prípadov v spojitosti s počasím, z nich 1169 si vyžiadalo zásah hasičov. Išlo o záchranu osôb zo zatopených domov či vozidiel, odčerpávanie vody z pivníc a odstraňovanie padnutých konárov stromov.



Železničná doprava bola na viacerých miestach prerušená. Španielska štátna meteorologická služba (AEMET) uviedla, že silné dažde by sa mali zmierniť. Silné zrážky sa však očakávajú vo vnútrozemí, v Andalúzii a na severozápade územia.



Španielsko zasiahla izolovaná tlaková níž vo veľkých nadmorských výškach, tzv. DANA. Ide o meteorologický jav spôsobený rozdielmi v teplotách a atmosférickom tlaku medzi oblasťami na póloch a na rovníku, vysvetľuje na svojej webovej stránke časopis National Geographic.