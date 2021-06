V člne s migrantmi pri Kanárskych ostrovoch našli dvoch mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Madrid 28. júna (TASR) - Dvoch ľudí našli mŕtvych v člne s migrantmi, ktorý v noci na pondelok zachytila stráž pri pobreží španielskych Kanárskych ostrovov. Informovali o tom úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.Čln, na ktorom sa plavilo 37 ľudí, zachytili pri juhozápadnom pobreží ostrova Gran Canaria. Plavidlo sa vydalo na cestu z Afriky, doplnili záchranné služby na Twitteri.Sedem mužov z člna potrebovalo hospitalizáciu, traja z nich sú vo vážnom stave. Všetci pochádzajú zo subsaharskej Afriky. Čln dopravila pobrežná stráž do prístavu Arguineguin na ostrove.Príchody migrantov na súostrovie v Atlantickom oceáne sa od konca roka 2019 prudko zvýšili, pretože popri južnom pobreží Európy sa posilnili hliadky, ktoré dramaticky znížili počet plavieb migrantov na kontinent cez Stredozemné more.Najkratšia plavba cez more na súostrovie je z marockého pobrežia a meria približne 100 kilometrov, ale pre silné prúdy je známa ako nebezpečná.Plavidlá sú navyše typicky preplnené ľuďmi a v zlom technickom stave.Vlani podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zahynulo na trase 850 ľudí, ale španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras uviedla, že to bolo najmenej 1851 ľudí.Minulý rok sa na Kanárske ostrovy doplavilo 23.023 migrantov, čo je osemkrát vyšší údaj než v roku 2019, vyplýva z údajov ministerstva vnútra.Tento rok zatiaľ prežilo nebezpečnú cestu na španielske súostrovie 5734 migrantov, teda viac než dvojnásobok počtu z toho istého obdobia vlani, ukazujú údaje k 15. júnu.