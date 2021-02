Španielsko eviduje viac ako tri milióny nakazených koronavírusom

Madrid 9. februára (TASR) - Počet ľudí nakazených koronavírusom presiahol v Španielsku - jednej z najviac zasiahnutých európskych krajín - hranicu troch miliónov. Oznámilo to v utorok večer tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra AFP.



V Španielsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 16.402 infikovaných, čím sa ich celkový počet zvýšil na 3.005.487. Evidujú tam aj 63.061 úmrtí spôsobených ochorením COVID-19 - za 24 hodín ich počet stúpol o 766.



Španielsko bolo prvou európskou krajinou, ktorá zaznamenala milión nakazených koronavírusom - túto hranicu prekročilo 21. októbra 2020; 7. januára hlásilo už dva milióny infikovaných, ďalší milión pribudol za niečo viac ako jeden mesiac.



Španielska vláda v utorok do 2. marca predĺžila zákaz letov z Británie, Brazílie a Juhoafrickej republiky (JAR) z dôvodu nových mutácií koronavírusu, ktoré sa objavili v týchto krajinách. Z nich majú povolené vracať sa len občania a rezidenti Španielska a Andory. Obmedzenia pre návraty z Británie boli zavedené koncom decembra a pre JAR a Brazíliu vstúpili do platnosti 3. februára.



Minulý piatok (5.2.) v Španielsku potvrdili prvý prípad nákazy tzv. brazílskym variantu vírusu SARS-CoV-2 a najmenej dva prípady infikovania juhoafrickým variantom. Už predtým odhalili 479 prípadov nákazy britským variantom. Španielski odborníci predpokladajú, že britský variant sa do marca stane v krajine dominantným.



Doteraz zaočkovali v Španielsku proti novému koronavírusu viac ako 2,1 milióna ľudí, 786.407 osôb už dostalo obe dávky vakcíny. Vláda premiéra Pedra Sáncheza chce napriek meškaniu dodávok vakcín do konca leta zaočkovať 70 percent obyvateľstva.