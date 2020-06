Galícia uvoľní od pondelka všetky opatrenia v oblasti pohybu osôb

Madrid 12. mája (TASR) - Galícia ležiaca na severozápade Španielska uvoľní od pondelka 15. júna ako prvé zo španielskych autonómnych spoločenstiev všetky opatrenia v oblasti obmedzenia pohybu a vstúpi do tzv. "novej normality". Informovali o tom agentúra AFP a denník El País na svojej webovej stránke.



Galícia podľa španielskeho ministerstva zdravotníctva v súčasnosti nemá žiadnych pacientov liečiacich sa z ochorenia COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti a počas predchádzajúceho týždňa nezaznamenala žiadne úmrtie.



Na väčšine územia krajiny bude od pondelka podľa denníka El País platiť tretia fáza uvoľňovania opatrení. Madrid, Barcelona, časti Katalánska a štyri provincie autonómneho spoločenstva Kastília a León zostanú v druhej fáze.



Španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa povedal, že od pondelka sa fáza tri bude vzťahovať na viac ako 70 percent obyvateľov Španielska.



Platnosť núdzového stavu v Španielsku sa končí 21. júna. V platnosti však aj potom zostanú niektoré opatrenia vrátane nosenia rúšok na verejnosti. V krajine musí od 21. mája každý vo veku šesť rokov a viac povinne nosiť ochrannú masku na verejnosti, keď nie je možné zachovať dvojmetrovú bezpečnú vzdialenosť od ostatných ľudí.



Európska komisia odporučila členským i pridruženým štátom schengenského priestoru, aby kontroly na vnútorných hraniciach, zavedené z dôvodu šírenia choroby COVID-19, zrušili do 15. júna, dočasné obmedzenie pre nepodstatné cestovanie do priestoru EÚ predĺžili do 30. júna, a od 1. júla stanovili spoločný prístup k postupnému zrušeniu cestovných obmedzení aj na vonkajších hraniciach Únie.



Španielska vláda však podľa AFP trvá na tom, že svoje hranice pre zahraničných turistov otvorí od 1. júla.