Španielsky generálny prokurátor zrejme skončí pred súdom

Madrid 9. júna (TASR) - Sudca Najvyššieho súdu v Španielsku Ángel Luis Hurtado v pondelok vo svojom rozhodnutí uviedol, že existujú dostatočné dôkazy na postavenie španielskeho generálneho prokurátora Álvara Garcíu Ortiza pred trestný súd v prípade údajného porušenia tajnosti vyšetrovania. Zároveň stanovil desaťdňovú lehotu na pripomienky alebo podanie odvolaní pred rozhodnutím o začatí súdneho konania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ortiz je podozrivý z úniku tajných spisov týkajúcich sa partnera predstaviteľky pravicovej opozície Isabel Díazovej Ayusovej. Pre socialistického premiéra Pedra Sáncheza, oslabeného sériou škandálov zameraných na jeho blízke okolie, táto kauza predstavuje podľa AFP vážny problém.



Začatie vyšetrovania pre porušenie služobného tajomstva proti Garcíovi Ortizovi oznámil Najvyšší súd v polovici októbra 2024. Predchádzalo tomu zverejnenie obsahu návrhu dohody o vine a treste medzi prokuratúrou a podnikateľom Albertom Gonzálezom Amadorom, partnerom Díazovej Ayusovej, ktorá je šéfkou samosprávy madridského regiónu.



Amador, ktorý po týchto únikoch informácií podnikol právne kroky, je podozrivý, že v rokoch 2020 - 2021 podviedol španielske daňové úrady. V reakcii na medializovaný prípad podal trestné oznámenie na premiéra Pedra Sáncheza a ministra spravodlivosti Félixa Bolaosa, ktorí ho vo svojich verejných vyjadreniach označili za usvedčeného páchateľa, hoci návrh dohody o vine a treste napokon podpísaný nebol.



Álvaro García Ortiz v októbri 2024 v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu TVE poprel, že by priamo alebo prostredníctvom svojich podriadených zverejnil informácie o prípade Gonzáleza Amadora.



Viacerí predstavitelia opozičnej Ľudovej strany (PP), ku ktorej patrí Isabel Díazová Ayusová, však naďalej žiadajú okamžité odstúpenie Garcíu Ortiza z postu generálneho prokurátora. Do tejto funkcie bol vymenovaný na návrh ľavicovej vlády v auguste 2022.



Vo svojom vyjadrení Hurtado tiež uviedol, že verí, že prokurátor konal „na základe pokynov prijatých od úradu predsedu vlády“. Minister spravodlivosti Félix Bolaos vyjadril Álvarovi Garcíovi Ortizovi plnú dôveru a dôrazne odmietol obvinenia, že by vláda požiadala prokuratúru o únik informácií.



„Nič také sa nikdy nestalo a veľmi ma mrzí, že Najvyšší súd vyslovil také vážne tvrdenie bez akýchkoľvek dôkazov,“ povedal novinárom.



Desiatky tisíc ľudí sa v nedeľu zhromaždili v Madride na protest proti Sánchezovej vláde. Demonštráciu organizovala Ľudová strana (PP), ktorá požaduje predčasné voľby. „Je čas, aby prokurátor – a ten, kto mu dal pokyny – odišiel,“ napísal líder PP Alberto Núez Feijóo na sociálnej sieti X.