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Hasiči v Španielsku dosiahli pokrok v boji s lesnými požiarmi
Podľa vyjadrení šéfa rezortu vnútra najnovšie lesné požiare spálili 77.000 hektárov plochy.
Autor TASR
Madrid 28. júla (TASR) - Hasiči v Španielsku dosiahli pokrok v boji proti lesným požiarom západne od Madridu, ktoré si vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí, uviedol v utorok minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bola to celkom úspešná noc, a to vďaka obrovskému úsiliu všetkých záchranných zložiek,“ povedal Grande-Marlaska v rozhovore pre španielsku televíziu. „Prežívame kritické hodiny,“ konštatoval.
Španielska vláda vyhlásila minulý týždeň núdzový stav v súvislosti s lesnými požiarmi, ktoré zasiahli oblasti západne od Madridu. Podľa AFP ide o jedny z najhorších lesných požiarov v histórii krajiny.
Hasiči zostávajú v stave najvyššej pohotovosti, keďže meteorológovia upozorňujú, že vysoké teploty, nízka vlhkosť vzduchu a silnejší vietor, ktoré sa očakávajú od stredy, môžu skomplikovať úsilie dostať požiar pod kontrolu.
V pondelok panovali obavy najmä vzhľadom na situáciu v najkritickejšej oblasti severne od vodnej nádrže San Juan, približne 70 kilometrov západne od Madridu. Grande-Marlaska však povedal, že výsledok nočných zásahov hasičov v tejto oblasti bol „mimoriadne pozitívny“.
„Dnes môžeme byť o niečo pokojnejší, vzhľadom na poveternostné podmienky, ktorým budeme pravdepodobne vystavení v najbližších hodinách,“ uviedol minister vnútra.
Na základe údajov ministerstva vnútra pre požiare evakuovali 63.000 ľudí, takmer polovica z nich bola z Madridu. Viac ako štyrom tisícom obyvateľov umožnili úrady v pondelok vrátiť sa domov do oblasti mesta Toledo.
Podľa vyjadrení šéfa rezortu vnútra najnovšie lesné požiare spálili 77.000 hektárov plochy. Tento rok tak celkove v Španielsku zhorelo 175.000 hektárov územia, čo predstavuje šesťnásobok plochy, ktorá vyhorela minulý rok v rovnakom období.
„Bola to celkom úspešná noc, a to vďaka obrovskému úsiliu všetkých záchranných zložiek,“ povedal Grande-Marlaska v rozhovore pre španielsku televíziu. „Prežívame kritické hodiny,“ konštatoval.
Španielska vláda vyhlásila minulý týždeň núdzový stav v súvislosti s lesnými požiarmi, ktoré zasiahli oblasti západne od Madridu. Podľa AFP ide o jedny z najhorších lesných požiarov v histórii krajiny.
Hasiči zostávajú v stave najvyššej pohotovosti, keďže meteorológovia upozorňujú, že vysoké teploty, nízka vlhkosť vzduchu a silnejší vietor, ktoré sa očakávajú od stredy, môžu skomplikovať úsilie dostať požiar pod kontrolu.
V pondelok panovali obavy najmä vzhľadom na situáciu v najkritickejšej oblasti severne od vodnej nádrže San Juan, približne 70 kilometrov západne od Madridu. Grande-Marlaska však povedal, že výsledok nočných zásahov hasičov v tejto oblasti bol „mimoriadne pozitívny“.
„Dnes môžeme byť o niečo pokojnejší, vzhľadom na poveternostné podmienky, ktorým budeme pravdepodobne vystavení v najbližších hodinách,“ uviedol minister vnútra.
Na základe údajov ministerstva vnútra pre požiare evakuovali 63.000 ľudí, takmer polovica z nich bola z Madridu. Viac ako štyrom tisícom obyvateľov umožnili úrady v pondelok vrátiť sa domov do oblasti mesta Toledo.
Podľa vyjadrení šéfa rezortu vnútra najnovšie lesné požiare spálili 77.000 hektárov plochy. Tento rok tak celkove v Španielsku zhorelo 175.000 hektárov územia, čo predstavuje šesťnásobok plochy, ktorá vyhorela minulý rok v rovnakom období.