Španielsko hľadá zodpovedných, ktorí Puigdemontovi umožnili útek

Barcelona 9. augusta (TASR) - Katalánska polícia nemá informácie, že vodca separatistov Carles Puigdemont utiekol zo Španielska a vrátil sa do Belgicka. Šéf katalánskej polície (Mossos d'Esquadra) to povedal v piatok na tlačovej konferencii krátko po vyjadreniach generálneho tajomníka Puigdemontovej strany Spolu za Katalánsko (Junts). TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Nedôverujem tomu, čo politici povedali o jeho odchode zo Španielska," povedal Eduard Sallent. Generálny tajomník separatistickej strany Junts Jordi Turull v piatok oznámil, že Puigdemont smeruje do Belgicka.



"Je na ceste späť do Waterloo," povedal Turull pre katalánsky rozhlas v odkaze na belgické mesto, kde Puigdemont strávil väčšinu posledných siedmich rokov.



Turull tiež uviedol, že strana zváži svoju podporu v španielskom parlamente pre vládu premiéra Sancheza, pretože situácia v Katalánsku sa "dosť veľmi zmenila". Podľa jeho slov to bude záležať na politike novozvoleného šéfa regionálnej katalánskej vlády socialistu Salvadora Illu, ktorý odmieta väčšiu nezávislosť ekonomicky bohatého regiónu.



Šéf hlavnej španielskej opozičnej Ľudovej strany Alberto Nunez Feijoo uviedol, že ministri vnútra a obrany by mali byť odvolaní pre "policajnú nedbanlivosť", ktorá umožnila Puigdemontovi vyhnúť sa zatknutiu.



"To, čo sa stalo včera, je nevýslovné a nemôže zostať nepotrestané," napísal v piatok na sociálnej sieti X.



Minister spravodlivosti Felix Bolanos uviedol, že za operáciu na zatknutie Puigdemonta boli "zodpovedali Mossovia". Mossos d'Esquadra už zadržala dvoch svojich príslušníkov pre podozrenie z napomáhania pri štvrtkovom odchode Puigdemonta z politického mítingu v blízkosti regionálneho katalánskeho parlamentu v Barcelone.