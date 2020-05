Španielsko hlási 123 nových úmrtí

Madrid 11. mája (TASR) - Španielsko zaznamenalo v pondelok 123 nových úmrtí na následky ochorenia COVID-19, čo je najnižší počet od 18. marca, keď ich bolo 107. V niektorých častiach krajiny začali s uvoľňovaním prísnych opatrení. Informovali o tom agentúra AP a denník El Mundo.



Celkový počet úmrtí v Španielsku dosiahol podľa údajov tamojšieho ministerstva zahraničných vecí 26.744 a 227.436 osôb je nakazených.



Časť územia krajiny vstúpila v pondelok do prvej fázy uvoľňovania opatrení zavedených v marci s cieľom zastaviť šírenie nákazy. Prvá fáza sa týka 11-tich z celkového počtu 17 španielskych autonómnych spoločenstiev, ako aj enkláv Ceuta a Melilla v severnej Afrike, a ovplyvní približne polovicu obyvateľov krajiny. Španielsko má približne 47 miliónov obyvateľov.



Povolené budú zhromaždenia v počte do desať osôb, pohreby s účasťou maximálne 15 osôb a náboženské obrady v kostoloch a mešitách za dodržania obmedzení pri zapĺňaní ich priestorov.



Takisto sú od pondelka otvorené niektoré obchody. Reštaurácie a bary môžu obsluhovať zákazníkov na vonkajších terasách - takisto pri dodržaní istých priestorových obmedzení.



Prísne opatrenia zostávajú aj naďalej v platnosti v autonómnom spoločenstve Madrid, odkiaľ hlásia najviac prípadov nákazy, i na väčšine územia Katalánska.



Španielska vláda od 14. marca vyhlásila stav núdze a zaviedla prísne obmedzenia pohybu. Obyvatelia krajiny nemohli vychádzať von okrem naliehavých zdravotných dôvodov, ciest do zamestnania, kde nie je možnosť práce z domu, nákupov potravín a liekov alebo krátkych vychádzok so psom.