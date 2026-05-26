Španielsko hlási druhý pozitívny test na hantavírus
Pacient je v izolácii.
Autor TASR
Madrid 26. mája (TASR) — Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi MV Hondius, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v Ústrednej vojenskej nemocnici Gómeza Ullu v Madride, mal pozitívny test na hantavírus. Tento pacient je asymptomatický a bol prevezený na jednotku s vysokým stupňom izolácie, uviedlo v pondelok španielske ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje na základe správ telerozhlasu RTVE a agentúry AFP.
Ide o druhý prípad medzi 14 španielskymi občanmi, ktorí sa nachádzali na palube výletnej lode MV Hondius a boli evakuovaní po jej zakotvení pri ostrove Tenerife 10. mája.
Vzhľadom na karanténu a izoláciu týchto cestujúcich nový prípad podľa ministerstva zdravotníctva nepredstavuje riziko pre bežnú populáciu ani nič nemení na aktuálnych epidemiologických opatreniach.
V rovnakej madridskej nemocnici je od 11. mája hospitalizovaný 70-ročný muž, ktorý je teraz „prakticky asymptomatický“.
Podľa protokolu stanoveného zdravotníckymi orgánmi boli 22. mája uvoľnené podmienky izolácie 13 cestujúcich tak, aby mohli prijímať návštevy a za prísnych bezpečnostných opatrení vychádzať do spoločných nemocničných priestorov.
Loď MV Hondius plaviaca sa pod holandskou vlajkou vyrazila 1. apríla z argentínskeho mesta Ushuaia. K prepuknutiu nákazy došlo počas plavby na Kapverdské ostrovy ležiace pri pobreží západnej Afriky.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že k tomuto dňu bolo nahlásených 12 podozrivých alebo potvrdených prípadov nákazy hantavírusom vrátane troch úmrtí; od 2. mája neboli hlásené žiadne úmrtia.
Hantavírusy šíria hlodavce. Neexistuje proti nim vakcína ani špecifická liečba. Spôsobujú závažné infekčné ochorenia hantavírusový pľúcny syndróm (HPS) a hemoragickú horúčku s renálnym (obličkovým) syndrómom (HFRS).
