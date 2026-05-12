Španielsko hlási prípad nákazy hantavírusom
Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride.
Madrid 12. mája (TASR) - Španielsky cestujúci repatriovaný z výletnej lode MV Hondius mal pozitívny test na hantavírus a má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave, uviedlo v utorok španielske ministerstvo zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) eviduje 11 prípadov nákazy vrátane troch infikovaných osôb, ktoré zomreli. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News.
Osoba španielskej štátnej príslušnosti, ktorá sa nakazila hantavírusom, je v karanténe vo vojenskej nemocnici v Madride. V rovnakej nemocnici je aj 13 ďalších Španielov, ktorých zdravotníci evakuovali v nedeľu, pričom všetci majú negatívne testy na hantavírus.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v Madride povedal, že medzi cestujúcimi a posádkou lode MV Hondius je potvrdených 11 prípadov nákazy. V deviatich prípadoch testy potvrdili kmeň Andes - jediný, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka.
Portál Euronews v utorok informoval o pondelkovom oznámení univerzitného medicínskeho centra Radboudumc v holandskom meste Nijmegen, podľa ktorého 12 holandských nemocničných pracovníkov preventívne umiestnili do karantény. Dôvodom je nesprávny postup pri pacientovi nakazenom hantavírusom.
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.
Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke, a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.
