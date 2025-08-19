< sekcia Zahraničie
Horúčavy v Španielsku poľavili, premiér však varuje pred požiarmi
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny zhoršujú frekvenciu a intenzitu horúčav a sucha v niektorých častiach Európy, čím sa stávajú náchylnejšími na lesné požiare.
Autor TASR
Madrid 19. augusta (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok varoval, že v boji proti rozsiahlym požiarom, ktoré spustošili rekordne veľkú plochu územia krajiny, čakajú obyvateľov ešte ťažké hodiny, a to napriek súčasnému poklesu teplôt. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Najviac škôd spôsobili mohutné požiare v severozápadných provinciách Zamora a León, galícijskom meste Ourense či provincii Cáceres na západe Španielsky. Úrady evakuovali tisíce obyvateľov z desiatok dedín. Uzavreté sú viaceré hlavné cesty a prerušené železničné spojenie medzi Madridom a Galíciou.
Po 16 dňoch horúčav, keď v mnohých častiach Španielska denné maximá dosahovali 40 stupňov Celzia, sa v utorok v celej krajine ochladilo a zvýšila sa vlhkosť vzduchu. Zlepšené poveternostné podmienky pomohli hasičom v boji proti rozsiahlym požiarom, ktoré v západnom Španielsku za menej ako dva týždne spálili viac ako 100.000 hektárov plochy.
Sánchez však varoval obyvateľov, že požiare ešte nie sú uhasené. „Žiadam médiá, ale aj občanov, aby boli mimoriadne opatrní a nepoľavovali v ostražitosti,“ povedal počas návštevy ťažko postihnutého západného regiónu Estremadura. Podľa neho sa klimatická núdza v Španielsku rok čo rok zhoršuje.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny zhoršujú frekvenciu a intenzitu horúčav a sucha v niektorých častiach Európy, čím sa stávajú náchylnejšími na lesné požiare.
V nedeľu zahynul pri dopravnej nehode v Španielsku hasič. Podľa tamojších úradov sa tým počet obetí požiarov zvýšil na štyri.
Podľa Európskeho systému informácií o lesných požiaroch (EFFIS) bolo od začiatku roka v Španielsku spálených už 373.000 hektárov plochy. Ide o najhoršiu sezónu od začiatku záznamov v roku 2006.
Najviac škôd spôsobili mohutné požiare v severozápadných provinciách Zamora a León, galícijskom meste Ourense či provincii Cáceres na západe Španielsky. Úrady evakuovali tisíce obyvateľov z desiatok dedín. Uzavreté sú viaceré hlavné cesty a prerušené železničné spojenie medzi Madridom a Galíciou.
Po 16 dňoch horúčav, keď v mnohých častiach Španielska denné maximá dosahovali 40 stupňov Celzia, sa v utorok v celej krajine ochladilo a zvýšila sa vlhkosť vzduchu. Zlepšené poveternostné podmienky pomohli hasičom v boji proti rozsiahlym požiarom, ktoré v západnom Španielsku za menej ako dva týždne spálili viac ako 100.000 hektárov plochy.
Sánchez však varoval obyvateľov, že požiare ešte nie sú uhasené. „Žiadam médiá, ale aj občanov, aby boli mimoriadne opatrní a nepoľavovali v ostražitosti,“ povedal počas návštevy ťažko postihnutého západného regiónu Estremadura. Podľa neho sa klimatická núdza v Španielsku rok čo rok zhoršuje.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny zhoršujú frekvenciu a intenzitu horúčav a sucha v niektorých častiach Európy, čím sa stávajú náchylnejšími na lesné požiare.
V nedeľu zahynul pri dopravnej nehode v Španielsku hasič. Podľa tamojších úradov sa tým počet obetí požiarov zvýšil na štyri.
Podľa Európskeho systému informácií o lesných požiaroch (EFFIS) bolo od začiatku roka v Španielsku spálených už 373.000 hektárov plochy. Ide o najhoršiu sezónu od začiatku záznamov v roku 2006.