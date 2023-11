Španielsko investuje do národného parku Doňana vyše miliardu eur

Madrid 27. novembra (TASR) - Španielska a andalúzska regionálna vláda v pondelok urovnali dvojročný spor týkajúci sa zachovania národného parku Doňana na juhu krajiny. Madrid teraz plánuje do tejto mokraďovej oblasti, ktorej hrozí vysychanie v dôsledku vysokého odberu podzemnej vody a klesajúcej biodiverzite, investovať 1,4 miliardy eur, informuje agentúra DPA.



Celý spor vypukol po tom, čo Juan Manuel Moreno, predseda vlády v španielskom autonómnom spoločenstve Andalúzia, predložil kontroverzný návrh zákona, ktorý mal zlegalizovať ilegálne vyvŕtané studne a obrábané plochy v Doňane.



Proti plánu protestovali environmentálne organizácie a španielska vláda i Európska komisia pohrozili právnymi krokmi na jeho zastavenie. Nateraz ho andalúzska vláda odložila na neurčito.



Finančné prostriedky, ktoré v pondelok avizoval Moreno spolu so španielskou ministerkou životného prostredia Teresou Rodríguezovou, sa využijú na likvidáciu a následnú renaturalizáciu obrábaných plôch, ako aj na ďalšie opatrenia na zachovanie mokradí a zlepšenie situácie tamojších poľnohospodárov.



Dohoda predpokladá, že Madrid zaplatí poľnohospodárom 100.000 eur v priebehu piatich rokov za každý hektár predtým úžitkovej plochy, ktorý bol vyňatý z obrábania. Ďalšie peniaze by mali dostať farmári, ktorí nebudú pôdu renaturalizovať, ale chcú prejsť na plodiny menej náročné na zavlažovanie alebo ekologickejšie poľnohospodárstvo. Taktiež by sa mali zlepšiť podmienky sezónnych pracovníkov vrátane zberačov jahôd.



Národný park Doňana, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO, sa rozprestiera na ploche 2700 metrov štvorcových, pričom leží na jednom z najväčších rezervoárov podzemnej vody v Európe.