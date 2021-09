Španielsko je šokované ďalším homofóbnym útokom

Madrid 7. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho výboru na prevenciu trestných činov z nenávisti. Stalo sa tak v súvislosti s homofóbnym útokom, ktorého terčom sa v nedeľu v Madride stal 20-ročný muž.



K útoku došlo v nedeľu popoludní vo vstupnej hale bytového domu v madridskej štvrti Malasaňa, uviedla agentúra AFP. Útočníci najskôr začali s homofóbnymi urážkami, vzápätí mladíka poranili na pere nožom, ktorým mu potom na zadok vyryli slovo "maricón", čo je v španielčine hanlivé označenie pre homosexuála.



Túto udalosť odsúdili predstavitelia všetkých politických strán v krajine. Aktivisti upozornili, že útoky na ľudí z komunity LGBTQ+ v Španielsku pribúdajú. Aj preto oznámili plány na usporiadanie protestov, ktoré by sa mali konať v stredu a v sobotu.



Aktivisti okrem iného tvrdia, že oficiálne štatistiky o útokoch na komunitu LGBTQ+ zachytávajú iba zlomok prípadov, pretože mnohé incidenty ani nie sú polícii nahlásené.



Útokom z nedele sa zaoberá polícia. Zatiaľ však v súvislosti s ním nezadržala žiadnu podozrivú osobu. Vie však, že na mladíka útočilo osem zamaskovaných ľudí.



Polícia v Madride momentálne analyzuje záznamy z bezpečnostných kamier v danom bytovom dome a vypočúva svedkov s cieľom zistiť, či šlo skutočne o homofóbnu agresiu alebo útok páchaný z nenávisti.



Spôsob, akým páchatelia na mladíka zaútočili, vyvolal v Španielsku šok - táto krajina sa totiž považuje v otázkach homosexuality za veľmi otvorenú. Z prieskumov verejnej mienky napríklad vyplýva, že deväť z desiatich opýtaných by podporovalo člena svojej rodiny, ak by sa prihlásil k inej ako heterosexuálnej orientácii.



Šok španielskej verejnosti bol o to väčší, že len v júli svojim zraneniam podľahol 24-ročný muž, ktorý sa v meste La Coruňa na severe Španielska stal obeťou homofóbneho útoku. Tisíce ľudí sa potom vo viacerých mestách zišli na demonštráciách, na ktorých odsúdili útoky na komunitu LGBTQ+.