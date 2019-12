Katalánski separatisti demonštrovali v Barcelone

Barcelona 18. decembra (TASR) - Tisícky policajtov a príslušníkov ďalších bezpečnostných zložiek boli nasadené v stredu v okolí barcelonského štadióna Nou Camp, aby zabránili prívržencom nezávislosti Katalánska narušiť priebeh zápasu medzi futbalovými klubmi FC Barcelona a Real Madrid. Informovala o tom agentúra AP.



Španielske médiá informovali, že ku koncu zápasu došlo k zrážkam medzi demonštrantmi a políciou, ktoré si vyžiadali aj zranených,



Zápas najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Liga sa pôvodne mal uskutočniť 26. októbra, no pre bezpečnostné riziko ho odložili. Dôvodom boli obavy, že sa katalánski separatisti v období, keď v tomto regióne prebiehali protesty, pokúsia narušiť jeho priebeh.



Protesty v Katalánsku sa začali 14. októbra po tom, čo najvyšší súd odsúdil 12 politikov a aktivistov, ktorí sa v roku 2017 pokúsili vyhlásiť nezávislosť tohto regiónu. Deväť z nich poslal súd do väzenia za protištátnu činnosť a vymeral im tresty od deväť do 13 rokov.



Organizátori protestov z hnutia Tsunami Democratic uviedli, že sa im v súvislosti so stredajším protestom prihlásilo viac ako 25.000 ľudí, ktorí sa mali zhromaždiť v blízkosti štadióna a pokúsiť sa preniknúť dovnútra.



Polícia v okolí štadióna rozmiestnila kovové bariéry.



Skupinky demonštrantov sa pred zápasom pokrikmi dožadovali nezávislosti a mnohí z nich niesli katalánske zástavy s farebnou kombináciou červená, žltá a modrá. Ďalší protestujúci sa dožadovali prepustenia deviatich katalánskych politikov a aktivistov odsúdených v októbri.