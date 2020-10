Katalánsko na 15 dní zatvára bary a reštaurácie

Barcelona 14. októbra (TASR) - Bary a reštaurácie v Katalánsku budú nasledujúcich 15 dní zatvorené. Reštaurácie budú môcť jedlo len vydávať a roznášať, oznámila v stredu vláda tohto regiónu na severovýchode Španielska. Nové opatrenia by mali zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Dočasný premiér Katalánska Pere Aragones uviedol, že opatrenia vstúpia do platnosti v noci zo štvrtka na piatok. Opatrenia sú podľa jeho slov "bolestivé, no nevyhnutné".



Podľa španielskeho denníka El Diario zaujala katalánska vláda opačnú stratégiu ako regionálna vláda autonómneho spoločenstva Madrid, na ktorej čele stojí Isabel Díazová Ayusová. Tá odmietala prijať opatrenia navrhované španielskym ministerstvom zdravotníctva a rovnako nesúhlasila s vyhlásením núdzového stavu, ktorým boli dané obmedzenia zavedené.



Hovorkyňa katalánskej vlády Meritxell Budóová v utorok uviedla, že "katalánska vláda by nemala žiaden problém vyhlásiť núdzový stav a zaviesť s ním spojené náležité obmedzenia v prípade, že by si to situácia vyžadovala".



V Katalánsku doposiaľ zaznamenali 162.000 prípadov ochorenia COVID-19. V spojení s ochorením región zatiaľ registruje 5883 úmrtí.