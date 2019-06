Katalánsko sužuje rozsiahly lesný požiar

S ohňom bojuje približne 350 hasičov a zhruba 230 vojakov. V boji so živlom majú dispozícii aj 15 hasičských lietadiel.

Torre del Espaňol 27. júna (TASR) - Stovky hasičov od včera v Katalánsku bojujú s rozsiahlym lesným požiarom. Dnes o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady. Tie uviedli, že severovýchodný región Španielska zápasí s najhorším požiarom za 20 rokov.



Požiar, ktorý včera vypukol v katalánskej oblasti Torre del Espaňol, zničil viac ako 6500 hektárov, oznámila regionálna vláda. Vo vyhlásení sa uvádza, že oheň by nakoniec mohol pohltiť až 20 000 hektárov, čím pre región predstavuje "mimoriadne riziko".



S ohňom bojuje približne 350 hasičov a zhruba 230 vojakov. V boji so živlom majú dispozícii aj 15 hasičských lietadiel.



Požiar vyčíňal niekoľko kilometrov od jadrovej elektrárne Asco, podľa predstaviteľov však lokalita nie je ohrozená, keďže vietor plamene odvieva iným smerom.



Regionálny minister vnútra Miquel Buch vo vysielaní katalánskej rozhlasovej stanice uviedol, že požiar sa nedarí hasičom dostať pod kontrolu a ďalej sa rozširuje.



Buch dodal, že príčinou požiaru mohla byť "hromada hnoja na farme, ktorá vyrobila dostatok tepla na explóziu a vyvolanie iskier".



Hasiči uviedli, že ich snahu o uhasenie požiaru komplikuje strmý terén a oheň sa rýchlo šíri v dôsledku silného vetra a stúpajúcej teploty vzduchu, ktorá sa blíži k hranici 40 stupňov Celzia. V dôsledku požiaru úrady v oblasti evakuovali približne 50 ľudí a uzatvorili päť ciest.



Vysoké teploty v Európe zaznamenali meteorológovia na začiatku leta v dôsledku prúdenia teplého vzduchu z Afriky smerom na sever. Podľa predpovede by v zajtra mohla teplota vo Francúzsku, Španielsku a Grécku presahovať 40 stupňov Celzia.