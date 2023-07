Španielsky kráľ Filip VI. poveril Sáncheza vedením dočasnej vlády

Madrid 25. júla (TASR) - Španielsky kráľ Filip VI. v utorok poveril doterajšieho premiéra Pedra Sáncheza vedením dočasnej vlády. Tá bude pri moci, kým sa nepodarí vyriešiť patovú situáciu, ktorá vznikla po nedeľňajších parlamentných voľbách, informuje agentúra AFP.



Stredopravá Ľudová strana (PP), na ktorej čele je Alberto Núňez Feijóo, získala najviac hlasov. Nestačí jej to však na vytvorenie väčšinovej vlády. PP a aj Sánchezovi socialisti (PSOE) sa teraz každý zvlášť usilujú vytvoriť vládnu koalíciu v spolupráci s ďalšími politickými stranami.



Ak sa patovú situáciu nepodarí v najbližších mesiacoch vyriešiť, v Španielsku sa pravdepodobne budú musieť konať ďalšie voľby, ktoré by sa mohli uskutočniť v období okolo Vianoc.



PP získala v nedeľu 136 hlasov, na väčšinu v 350-člennom parlamente je však potrebných 176 kresiel. S podporou krajne pravicovej strany Vox by mala 169 kresiel. Feijóo sa v pondelok ako víťaz volieb dožadoval práva na vytvorenie menšinovej vlády a začal rokovať s rôznymi stranami.



Vládnuci socialisti a krajne ľavicová koalícia Sumar (Spojiť sa) získali spolu 153 kresiel. Sánchez by mohol dostať podporu od separatistickej Republikánskej ľavice Katalánska (ERC), ktorá má sedem kresiel. Pravdepodobne však bude potrebovať aj hlasy radikálnejšej strany Spoločne za Katalánsko (JxCat), ktorá ho v uplynulých štyroch rokoch nepodporila a v španielskom parlamente bude mať tiež sedem kresiel.