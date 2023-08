Španielsky kráľ Filip VI. začal konzultácie o vytvorení novej vlády

Madrid 21. augusta (TASR) — Španielsky kráľ Filip VI. začal v utorok, mesiac po parlamentných voľbách, viesť konzultácie o zostavenie novej vlády. V paláci Zarzuela v Madride počas dvoch dní prijme predsedov jednotlivých politických strán. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Podľa úradu španielskeho kráľa domácnosti monarcha plánuje viesť individuálne rozhovory so siedmimi politikmi. Niektoré regionálne strany vrátane katalánskych separatistov sa na konzultáciách s kráľom odmietli zúčastniť, hoci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zostavovaní vlády, informovali miestne médiá.



Filip VI. sa v utorok stretne s dočasným premiérom Pedrom Sánchezom zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) a lídrom konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Albertom Núňezom Feijóom. Jeden z nich by mohol následne dostať poverenie zostaviť novú vládu.



Sánchez alebo Feijóo potrebujú v takomto prípade v prvom kole získať podporu najmenej 176 poslancov dolnej komory parlamentu, v druhom kole stačí jednoduchá väčšina. Istú podporu ostatných strán však nemá ani jeden z nich, pripomenula DPA.



Ak sa nepodarí zostaviť koaličnú vládu, v Španielsku by sa koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka museli konať ďalšie predčasné voľby.



Feijóova PP síce vyšla z volieb z 23. júla ako víťaz, ale v parlamente má len 137 poslancov, čo je menej, ako sa očakávalo. Za potenciálneho koaličného partnera PP sa považuje pravicovo-populistická strana Vox, ktorá má v parlamente teraz len 33 poslancov.