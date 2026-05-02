Španielsko kritizuje „nezákonné zadržiavanie“ svojho občana Izraelom
Madrid/Tel Aviv 2. mája (TASR) - Španielsko v sobotu kritizovalo „nezákonné zadržiavanie“ svojho občana, aktivistu z iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktorého previezli do Izraela na vypočúvanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Desiatky aktivistov, ktorí sa s humanitárnou pomocou plavili do Pásma Gazy a vo štvrtok ich zadržali izraelské sily v medzinárodných vodách, v piatok vystúpili na gréckom ostrove Kréta. Španiela Saifa Abua Kesheka a Brazílčana Thiaga Avilu však previezli do Izraela na ďalšie vypočúvanie.
Podľa izraelského ministerstva zahraničia sú títo aktivisti napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie za údajné napojenie na militantné hnutie Hamas.
„(Keshek) musí byť okamžite prepustený, aby sa mohol vrátiť do Španielska,“ vyhlásil v sobotu španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. „Čelíme nezákonnému zadržiavaniu v medzinárodných vodách mimo akejkoľvek jurisdikcie izraelských úradov,“ dodal.
Izrael kontroluje všetky vstupné body do Pásma Gazy. Organizácia Spojených národov a viaceré zahraničné mimovládne organizácie ho opakovane obvinili zo znemožňovania toku tovaru na toto palestínske územie.
Už vlani v októbri sa aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla pokúšali prelomiť izraelskú blokádu a dopraviť pomoc do Pásma Gazy. Izrael ich však zadržal a následne deportoval z krajiny.
