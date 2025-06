Španielsko láka tých, ktorým Trumpova politika bráni doštudovať v USA

Madrid 24. júna (TASR) - Španielska vláda schválila zrýchlené prijímacie konanie pre tých zahraničných univerzitných študentov, ktorým administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa znemožnila vstup do USA za účelom štúdia.



Študenti, ktorí z dôvodu pozastavenia platnosti víz nemôžu dokončiť svoje štúdium v Spojených štátoch, budú môcť namiesto toho prestúpiť na školy v Španielsku, uviedlo španielske ministerstvo pre migráciu vo vyhlásení citovanom v utorok agentúrou Reuters.



Tieto víza študentom umožnia aj zamestnať sa na čiastočný úväzok, uviedlo ministerstvo.



Agentúra Reuters pripomenula, že Trump sa po svojom návrate do Bieleho domu dostal do konfliktu s niekoľkými poprednými americkými univerzitami, ktoré obvinil, že sa počas študentských protestov v čase vojny v Pásme Gazy stali baštami antisemitizmu.



V rámci stretu s Harvardovou univerzitou Trump zmrazil jej financovanie a pohrozil, že jej odoberie štatút zaručujúci oslobodenie od daní. Táto situácia podnietila viaceré európske krajiny vrátane Španielska, aby zvýšili výskumné granty s cieľom prilákať talenty z USA.



Zatiaľ čo sa Trump snaží obmedziť prisťahovalectvo do USA, španielsky premiér Pedro Sánchez tento trend aktívne podporuje a vyzdvihuje jeho ekonomické výhody, konštatoval Reuters.



Podľa americkej webovej stránky Open Doors sa Španielsko radí na tretie miesto medzi voľbami pre študentov z USA, ktorí chcú študovať v zahraničí. Každý rok požiada o víza najmenej 20.000 študentov, ktorí chcú časť svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v Španielsku. Na prvých dvoch priečkach v tomto rebríčku sú Spojené kráľovstvo a Taliansko, dodala agentúra Reuters.