Na ostrove La Palma musia ľudia z troch sídel zostať doma

Madrid 22. novembra (TASR) - Úrady na kanárskom ostrove La Palma v pondelok obyvateľom troch sídel na pobreží nariadili, aby zostali doma. Spravili tak po tom, ako z niekoľko mesiacov vybuchujúcej sopky Cumbre Vieja začala vytekať láva do oceánu, čo spôsobilo, že k oblohe stúpajú husté oblaky toxických plynov, informovala agentúra Reuters.



Lávová rieka prišla do styku s vodou okolo 12.00 h miestneho času (13.00 h SEČ) niekoľko kilometrov severne od miesta, kde sa do oceána vyliali prechádzajúce lávové toky.



Obyvateľom obcí Tazacorte, San Borondón a niektorých častí El Cardón tak úrady nariadili, aby ostali doma a zavreli okná. Silný vietor zavial späť na ostrov oblaky toxického plynu, ktoré vznikli pri strete lávy s vodou.



Okrem toho boli na území ostrova rozmiestnení aj príslušníci armády, ktorí majú vyhodnocovať kvalitu ovzdušia.



Pre nepriaznivé počasie bolo tiež zatvorené miestne letisko, ktoré sa zrejme najbližších 48 hodín znova neotvorí, uviedol Miguel Ángel Morcuende, technický riaditeľ úradu pre núdzové plánovanie v prípade sopečnej činnosti (Pevolca).



Obyvateľom Santa Cruz, ktoré je hlavným mestom ostrova La Palma, úrady takisto odporučili, aby si pre vysokú koncentráciu častíc a oxidu siričitého v ovzduší nasadili rúška. Toto odporúčanie pritom úrady vydali prvýkrát od výbuchu sopky, ktorej erupcia sa začala približne pred dvomi mesiacmi.



Výbuch sopky a s ním súvisiace nepretržité vytekanie lávy zničilo od 19. septembra už okolo 2650 budov a prinútilo tisíce obyvateľov ostrova La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrov, aby opustili svoje domovy, píše Reuters.