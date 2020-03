Španielsko má vyše 1000 úmrtí a takmer 20 000 nakazených

Madrid 20. marca (TASR) – Viac ako tisíc úmrtí si v Španielsku vyžiadala nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 a takmer 20 000 ľudí v krajine je nakazených. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Španielske ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo 19 980 prípadov nákazy a 1002 úmrtí. Počet úmrtí v porovnaní so včerajškom narástol o 235.



Španielsko je treťou najviac postihnutou krajinou na svete po Číne a Taliansku. Krajina v súvislosti so šírením nákazy prijala viaceré opatrenia.



Vláda vyhlásila zajtra zákaz vychádzania. Výnimka sa vzťahuje len na obyvateľov chodiacich do práce či na nákup základných potrieb, ako sú potraviny alebo lieky. Zatvorené sú reštaurácie, bary a väčšina obchodov.



Od pondelkovej polnoci uzavrelo Španielsko svoje pozemné hranice a na jeho územie sa dostanú len španielski občania, osoby s trvalým pobytom alebo akreditovaný diplomatický personál a tiež ľudia v prípadoch spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami.



Prvé prípady nákazy koronavírusom zaznamenali koncom decembra v čínskom meste Wu-chan. Vírus sa odvtedy rozšíril do väčšiny krajín sveta a vyžiadal si už viac ako 10 000 obetí na životoch. Počet nakazených presiahol 250 000.