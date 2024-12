Španielsko: Manželka premiéra vypovedala v kauze sprenevery

Madrid 18. decembra (TASR) — Begoňa Gómezová, manželka španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, vypovedala v stredu na súde v Madride v rámci vyšetrovania obvinení zo sprenevery, vznesenými ultrakatolíckou organizáciou s väzbami na krajnú pravicu Hazte Oir (Nech je počuť tvoj hlas). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Gómezovú predvolal sudca Juan Carlos Peinado po tom, čo v októbri rozhodol, že sa bude obvineniami zaoberať. Tá bola ochotná odpovedať na otázky svojho právnika, ktoré sa týkajú obvinenia, že si nezákonne privlastnila softvér financovaný súkromnými spoločnosťami pôvodne určený pre madridskú univerzitu Complutense, kde pôsobila od roku 2020 do začiatku akademického roka 2024/25, hoci nemá oficiálny akademický titul.



Peinado začal vyšetrovanie Gómezovej už v apríli 2024 na základe obvinení z korupcie a ovplyvňovania podaných niekoľkými organizáciami vrátane krajne pravicového združenia Manos Limpias (Čisté ruky). Tie tvrdili, že Gómezová podpísala niekoľko odporúčacích listov pre spoločnosti, ktoré nakoniec dostali štátnu pomoc alebo zákazky.



Policajná jednotka UCO zaoberajúca sa korupčnými trestnými činmi však nenašla žiadne dôkazy o tom, že by ona alebo jej manžel intervenovali v prospech týchto spoločností, no niektorí považovali jej správanie za eticky pochybné.



Sudca Peinado si predvolal Gómezovú už 19. júla. vtedy však uplatnila svoje právo nevypovedať.



Begoňa Gómezová je odborníčka na marketing a na verejnosti sa s výnimkou charitatívnych podujatí a módnych prehliadok objavuje len zriedka. Do roku 2018, keď sa jej manžel stal premiérom, bola konzultantkou vo firme Grupo Inmark. Potom do roku 2022 pôsobila ako výkonná riaditeľka Afrického centra na Instituto de Empresa v Madride.



Sánchez opakovane vyhlasuje, že jeho manželka je nevinná a obvinenia voči nej sú súčasťou očierňovacej kampane konzervatívnej a krajne pravicovej opozície.