Maroko zachránilo 14 migrantov, ďalších 14 sa zrejme utopilo

Barcelona/Rabat 19. februára (TASR) - Marocké úrady zachránili iba 14 migrantov z člna vezúceho 28 ľudí, ktorý sa prevrátil pri pobreží Západnej Sahary. Sú obavy, že ostatní migranti sa utopili. V stredu to uviedla španielska námorná záchranná služba, ktorú citovala tlačová agentúra AP.



Táto informácia prišla po správe z predchádzajúceho dňa od horúcej linky Alarm Phone, určenej pre člny migrantov v núdzi. V správe horúcej linky boli citovaní preživší migranti a tí uviedli, že 14 ľudí vrátane dvoch detí zahynulo, keď sa ich čln potopil v pondelok pri pobreží mesta Dáchla v Západnej Sahare.



Horúca linka uviedla, že jej pracovníci sa rozprávali s niektorými zo 14 preživších a tí vyhlásili, že im pomohol neďaleký rybársky čln, potom si ich prevzali marocké námorné sily.



Marocké námorné sily nereagovali na žiadosti agentúry Associated Press (AP) o vyjadrenie k prípadu.



Španielska záchranná služba oznámila, že v stredu pokračovala v pátraní po 53 nezvestných ľuďoch plaviacich sa na iných dvoch člnoch medzi španielskymi Kanárskymi ostrovmi a Západnou Saharou, ale operáciu sťažovalo nepriaznivé počasie.



Západná Sahara je africké pobrežné územie ležiace južne od Maroka, ktoré ho anektovalo v roku 1975.



Španielske úrady pôvodne tento týždeň spustili pátranie po 140 nezvestných migrantoch na palube viacerých člnov po tom, čo v pondelok prijali volania o pomoc.



Marocké úrady zachránili v pondelok z jedného člna 37 ľudí a Španielsko zachránilo v utorok večer z iného člna 14 mužov, deväť žien a bábätko. Informácie poskytla agentúre AP námorná služba.



Medzi migrantmi, zúfalo sa snažiacimi dostať na európsku pôdu, je čoraz populárnejšia nebezpečná trasa zo severozápadu Afriky cez Atlantický oceán až na španielske Kanárske ostrovy. Na trasách cez západnú oblasť Stredozemného mora medzi Marokom a pevninou Španielska sa totiž zaviedli kontroly.



Od 1. januára do 15. februára dorazilo na Kanárske ostrovy vyše 1000 migrantov - v porovnaní so 66 migrantmi za rovnaké obdobie vlani, uviedlo španielske ministerstvo vnútra. Na tejto trase zahynulo v roku 2019 najmenej 210 ľudí, oznámila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).