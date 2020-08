Migrant zomrel po tom, ako prenikol do španielskej enklávy Melilla

Madrid 20. augusta (TASR) - Jeden Afričan prišiel vo štvrtok o život a ďalších 11 ľudí utrpelo ľahké zranenia pri pokuse dostať cez viacstupňové oplotenie z Maroka do španielskej severoafrickej enklávy Melilla. S odvolaním sa na vyjadrenie španielskych úradov o tom informovala agentúra AP.



Zosnulý patril k približne trom desiatkam z 300 migrantov, ktorým sa podarilo v skorých ranných hodinách preniknúť na európsku pôdu, uviedol hovorca civilnej stráže v Melille. Dodal, že muž krátko na to skolaboval v dôsledku infarktu a prítomným záchranárom sa ho nepodarilo oživiť. Podľa hovorcu zomrel z "prirodzených príčin".



Ôsmim migrantom ošetrili rezné rany a modriny. Ľahšie zranenia utreli aj traja členovia civilnej stráže, ktorí na mieste zasahovali spoločne so zdravotníkmi. Zvyšných z celkových asi 300 migrantov, ktorí sa pokúšali preniknúť do Melilly, zastavila polícia ešte na marockej strane barikád.



Španielske enklávy Melilla a neďaleká Ceuta oddeľujú od susedného Maroka ploty s ostnatým drôtom, ktoré zároveň neustále monitorujú príslušníci bezpečnostných síl.



Podľa úradov španielskeho ministerstva vnútra preniklo bez povolenia cez tieto zábrany do oboch enkláv v prvej polovici roka prinajmenšom 1383 migrantov, čo je o 1930 menej než za rovnaké obdobie vlaňajšieho roka.