Španielsky minister vnútra vylúčil sabotáž pri havárii vlakov
Autor TASR
Madrid 20. januára (TASR) - Nedeľňajšiu zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 41 ľudí, nespôsobila sabotáž, uviedol v utorok španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. kTASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.
„Možnosť sabotáže nebola nikdy zvažovaná. Od začiatku hovoríme o technických problémoch v železničnej doprave. Nikdy neexistoval žiaden prvok, ktorý by naznačoval opak,“ vyhlásil Grande-Marlaska na tlačovej konferencii po pravidelnom zasadnutí vlády.
V nedeľu okolo 19.40 SEČ sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.
Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia v utorok navštívili miesto nehody. Oblečení v čiernom pri troskách vlakov ocenili záchranárov a s niektorými si podali ruky.
Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyhlásil trojdňový štátny smútok. Nedeľňajšia nehoda v Andalúzii je najtragickejším železničným nešťastím v Španielsku od roku 2013, keď sa asi tri kilometre od stanice v meste Santiago de Compostela na severozápade Španielska vykoľajil vysokorýchlostný vlak Alvia.
