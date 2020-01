Ministri novej vlády zložili v Madride sľub pred kráľom Filipom VI

Madrid 13. januára (TASR) - Členovia novej španielskej vlády zložili v pondelok do rúk kráľa Filipa VI. slávnostný sľub. Informovala o tom agentúra AP. Prvé zasadnutie novej španielskej vlády by sa malo konať v utorok.



Zloženie svojej novej 22-člennej vlády predstavil premiér Pedro Sánchez už v nedeľu. Stalo sa tak štyri dni po tom, ako zložil slávnostnú prísahu a stal sa tak hlavou prvej koaličnej vlády v krajine od skončenia diktatúry Francisca Franca v roku 1975.



Ako priority novej vlády Sánchez vytýčil sociálne reformy, zdravý hospodársky rast a "dialóg" medzi jednotlivými regiónmi Španielska, ktorý má zahŕňať aj Katalánsko.



Dvadsaťdva ministerstiev - o päť viac ako bolo v predošlej Sánchezovej vláde - povedie 11 žien a 11 mužov. Päť rezortov obsadí radikálna ľavicová aliancia Spoločne môžeme (Unidas Podemos), s ktorou Sánchezova Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) koalíciu povedie.



Vodca Podemos Pablo Iglesias sa stal jedným zo štyroch podpredsedov vlády. Politici z jeho strany povedú aj rezorty práce, rovnosti, spotrebiteľov a univerzít.



Svoje doterajšie posty si zachovali vicepremiérka Carmen Calvová, minister vnútra Fernando Grande-Marlaska, ministerka financií María Jesús Monterová či minister pre výskum Pedro Duque.



Novou ministerkou zahraničných vecí sa stala právnička a ekonómka Arancha Gonzálezová, ktorá v minulosti pôsobila v Európskej komisii a od roku 2013 bola generálnou riaditeľkou Medzinárodného obchodného centra (ITC) v Ženeve. V popredí jej agendy má stáť "hospodárska diplomacia".



V Španielsku vzniklo aj nové ministerstvo pre sociálnu bezpečnosť, integráciu a migráciu, ktoré bude viesť odborník na hospodárstvo José Luis Escrivá.



Španielske médiá napísali, že nová vláda sa ešte ani neujala funkcií a už bol jej premiér terčom kritiky za to, že jeho kandidatúra v parlamente prešla aj vďaka hlasom krajnej ľavice a poslancov z radov proseparatistických baskických a katalánskych strán. Krajne pravicová a nacionalistická strana Vox z tohto dôvodu zvolala v nedeľu protestné zhromaždenia v Madride, Barcelone i vo Valencii.