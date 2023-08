Ministri obrany EÚ navštívili Satelitné centrum EÚ

Madrid 29. augusta (TASR) – Ministri obrany členských štátov Európskej únie navštívili v utorok Satelitné centrum EÚ (SatCen) v meste Torrejón de Ardoz pri španielskej metropole Madrid. Informácie priniesla agentúra DPA.



Spoločná návšteva sa konala pred dvojdňovými neformálnymi rokovaniami ministrov obrany v španielskom Tolede.



Satelitné centrum je "vynikajúcim príkladom, čo my Európania môžeme dosiahnuť spoluprácou v oblastiach bezpečnosti a obrany", uviedla španielska ministerka Margarita Roblesová. Vyzdvihla význam SatCen pri podpore Ukrajiny zo strany EÚ.



Táto agentúra EÚ s približne 160 pracovníkmi sa zaoberá analýzou a vyhodnocovaním satelitných údajov a záberov, ktoré slúžia najmä na monitorovanie kríz a prevenciu konfliktov.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell označil SatCen za "oči Európy", ktorých činnosť sa "v posledných desiatich rokoch zdesaťnásobila".



Roblesová priblížila, že vďaka prevádzke tohto centra máme "presný obraz o udalostiach na Ukrajine", no tiež o tom, čo sa deje v oblasti Stredozemného mora, v Afrike, najmä regióne Sahelu a Guinejskom zálive, či v Indickom oceáne.



Umožňuje to rýchlo a účinne reagovať na kritické situácie, ako napríklad potrebu evakuovať európskych občanov z oblastí konfliktu, doplnila ministerka.