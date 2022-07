Na palube člna s migrantmi zahynulo aj štvorročné dieťa

Madrid 16. júla (TASR) - Dvaja ľudia vrátane štvorročného dieťaťa zahynuli na palube člna s migrantmi, ktorý mieril na španielske Kanárske ostrovy. V člne sa nachádzalo 27 osôb, ktorí pravdepodobne pochádzali zo západnej Afriky. V piatok o tom informovali španielske záchranné zložky. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Španielska pobrežná stráž uviedla, že telá objavili po tom, čo prišla člnu na pomoc rybárska loď. Dodala, že jednu osobu museli vrtuľníkom previezť do nemocnice pre bolesť na hrudi. Čln sa nachádzal blízko ostrova Lanzarote.



Mimovládne organizácie tvrdia, že medzi utečencami, ktorí sa vydávajú na nebezpečnú cestu na španielske ostrovy, sa nachádza čoraz viac žien a detí.



Od začiatku januára do 15. júla tohto roka na Kanárske ostrovy sa na Kanárske ostrovy priplavilo viac ako 9300 migrantov, uviedlo španielske ministerstvo vnútra. V porovnaní s vlaňajškom ide o 27-percentný nárast.



Vlani sa pokúsilo dostať do Španielska cez more približne 40.000 utečencov, pričom väčšina z nich pochádzala z Maroka, uviedlo španielske ministerstvo vnútra. Po normalizácii vzťahov medzi Španielskom a Marokom sa však tieto počty začali v posledných týždňoch opäť znižovať.



Podľa španielskej mimovládnej organizácie Caminando Fronteras zomrelo počas pokusov dostať sa do Španielska viac ako 4000 ľudí, čo je v porovnaní s rokom 2020 dvojnásobok.