Na COVID-19 zomrelo v Španielsku tretí deň po sebe menej ako 100 ľudí

Madrid 19. mája (TASR) - Španielsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín len 93 nových úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Z tejto krajiny tak už tretí deň po sebe hlásia menej ako 100 nových obetí, informuje denník The Guardian s odvolaním sa na najnovšie údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva.



Guardian však zároveň upozorňuje, že väčšinu nových úmrtí zaznamenali v niektorých z koronavírusom najviac postihnutých oblastí, a to v autonómnom spoločenstve Madrid (31), v Katalánsku (25) a tiež v autonómnom spoločenstve Kastília a León (7).



Do španielskych nemocníc prijali v ostatných 24 hodinách 166 nových pacientov s ochorením COVID-19, z toho 67 v Madride a 38 v Katalánsku.



Španielska vláda začala od 11. mája s uvoľňovaním opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou. Prvá fáza uvoľnenia sa týka 11 zo 17 španielskych autonómnych spoločenstiev, ako aj enkláv Ceuta a Melilla v severnej Afrike. Prísne opatrenia však naďalej zostali platiť v autonómnom spoločenstve Madrid, odkiaľ hlásia najviac prípadov nákazy, i na väčšine územia Katalánska. Pretrvávajúce obmedzenia vyvolávajú protesty v bohatej metropole Madrid i ďalších mestách.



V Španielsku dosiaľ prostredníctvom tzv. PCR testov zaznamenali 232.037 prípadov nákazy novým koronavírusom a 27.778 úmrtí na ochorenie COVID-19.



Španielsky parlament bude už v stredu hlasovať o ďalšom dvojtýždňovom predĺžení stavu núdze, ktorý platí od 14. marca.



V Španielsku v utorok zaviedli povinnosť nosiť na tvári rúško na takých verejných miestach vrátane krytých priestorov, kde nie je možné, aby občania dodržiavali minimálne dvojmetrové rozstupy. Oznámil to španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa s tým, že sa tým rozširuje predošlé odporúčanie nosiť rúška na v nemociach a domovoch s opatrovateľskou službou.



Nosenie rúšok je už od apríla povinné v prostriedkoch verejnej dopravy.