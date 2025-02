Španielsko: Na diskusie o vyslaní vojakov na Ukrajinu je priskoro

Madrid 17. februára (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares tvrdí, že je "priskoro" na diskusie o vysielaní vojakov na Ukrajinu v rámci mierovej misie v prípade dosiahnutia dohody s Ruskom. Albares sa takto vyjadril v pondelok v reakcii na tvrdenia britského premiéra Keira Starmera, podľa ktorého je Spojené kráľovstvo na takýto krok pripravené, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Momentálne je príliš skoro hovoriť o nasadení vojakov na Ukrajinu. V súčasnosti tam nie je mier a je potrebné sa snažiť o jeho čo najskoršie dosiahnutie," povedal Albares na tlačovej konferencii so svojím brazílskym rezortným kolegom Maurom Vieirom, ktorý je na návšteve Španielska.



"Keď už bude mier, budeme musieť zistiť, aké podmienky si bude vyžadovať. A vždy, keď sa hovorí o akomkoľvek nasadení síl, musíme zvážiť, aká je to misia, kto ju môže tvoriť, pod akou vlajkou, s akým mandátom," dodal.



Starmer v nedeľu deklaroval, že Británia je v prípade potreby pripravená vyslať na Ukrajinu svojich vojakov, aby zabezpečili implementáciu mierovej dohody s Ruskom.



Lídri viacerých európskych krajín sa v pondelok od 16.00 h SEČ stretávajú v Paríži na mimoriadnom summite. Zaoberať by sa mali Ukrajinou, respektíve rokovať o svojej širšej stratégii vzhľadom na prekvapivú zmenu politiky v tejto otázke zo strany novej administratívy USA, píše AFP.



Summit bol dohodnutý v krátkom čase počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC). Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg na nej zaskočil Európu vyhlásením, že na rozhovoroch o ukončení rusko-ukrajinskej vojny nebude mať miesto pri rokovacom stole.