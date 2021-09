Na ostrove La Palma evakuovali ďalšie mestá, zrušili aj lety

Na archívnej snímke láva po erupcii sopky La Cumbre Vieja ničí tamojšie osídlenia na španielskom ostrove La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov. Foto: TASR/AP

Todoque 24. septembra (TASR) - Úrady z dôvodu pokračujúcej sopečnej činnosti na kanárskom ostrove La Palma, kde uplynulú nedeľu vybuchla sopka Cumbre Vieja, nariadili evakuáciu ďalších miest a zrušili niekoľko letov. Informovala o tom v piatok televízia Sky News a agentúry AFP a AP.Sopka vychrlila do vzduchu mohutný oblak popola, ktorý prinútil niekoľko leteckých spoločností pozastaviť lety v tejto oblasti. Podľa agentúry AFP bolo na piatok naplánovaných sedem letov prevádzkovaných leteckými spoločnosťami Binter, Canaryfly a štátnymi aerolíniami Iberia. Všetky však boli zrušené. Od nedeľňajšieho výbuchu sopky išlo vôbec o prvé pozastavenie letov v tejto oblasti.Úrady tiež nariadili evakuáciu miest Tajuya, Tacande de Abajo a časti mesta Tacande de Arriba. Ich obyvatelia mali pôvodne podľa odporúčaní zostať doma, no pre zvýšenú sopečnú aktivitu sa príslušné miesta rozhodli prijať prísnejšie opatrenia, uviedla Sky News.Pre silnejúcu vulkanickú činnosť a sopečný popol sa hasiči museli stiahnuť z mesta Todoque. Sopka vybuchla pred piatimi dňami a na západnej strane ostrova so zhruba 85.000 obyvateľmi odvtedy zničila takmer 400 budov. Svoje domovy muselo doteraz opustiť už približne 7000 ľudí. Láva podľa agentúry AP doteraz pokryla plochu s rozlohou viac ako 180 hektárov.Španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil, že spolu s ministrami plánujú vyhlásiť ostrov La Palma za "oblasť katastrofy". Z ostrova zatiaľ nie sú hlásené obete na životoch, čo zrejme súvisí s rýchlosťou vykonaných evakuácií.Podľa agentúry AP španielsky Národný geografický inštitút (IGN) uviedol, že v oblasti za 24 hodín nezaznamenal žiadne zemetrasenia. Spomalil sa tiež prúd lávy zo sopky, stále však predstavuje hrozbu pre okolie.Vulkanologický ústav Kanárskych ostrovov v stredu oznámil, že výbuch sopky na ostrove La Palma môže trvať tri mesiace.