Na ostrove La Palma zaznamenali zemetrasenie

La Palma 4. októbra (TASR) – Španielsky ostrov La Palma zasiahli v pondelok ďalšie zemetrasenia, pričom sa zároveň zrútila aj ďalšia časť kráteru vybuchujúcej sopky. Zrútenie krátera opäť spôsobilo výron lávy, informovala agentúra AP.



Španielsky národný geografický inštitút (IGN) uviedol, že skoro ráno v pondelok zaznamenal dve zemetrasenie s magnitúdou prevyšujúcou 3,0. Tieto otrasy zeme nastali vyše dva týždne po výbuchu sopky.



„Nie je koniec. Nevieme ani, ako dlho to ešte potrvá... Sme v rukách prírody," uviedol predseda vlády španielskeho autonómneho spoločenstva Kanárske ostrovy Ángel Víctor Torres.



Miestne úrady oznámili, že v súčasnosti neplánujú evakuovať z oblasti viac ľudí, pretože nový prúd lávy, ktorý zo sopky začal vytekať po zrútení časti krátera, smeruje podobne ako tie predchádzajúce do mora.



Erupcia si doposiaľ vďaka včasnej evakuácii nevyžiadala obete na životoch. Láva však do značnej miery poškodila budovy, infraštruktúru ostrova a poľnohospodársku pôdu.



V dôsledku výbuchu a následnej sopečnej aktivity dosiaľ v oblasti z domovov evakuovali asi 6000 ľudí. Poškodených tam bolo zároveň viac ako 1000 budov vrátane obytných domov, kostolov či škôl. Láva podľa agentúry AP doteraz pokryla viac ako 400 hektárov pôdy.



Sopka La Cumbre Vieja sa rozprestiera na južnom hrebeni ostrova La Palma, kde žije približne 85.000 obyvateľov. Jej erupcia nastala 19. septembra. Sopka vychrlila sopečný popol a lávu, ktorá po svahu pomaly stekala k pobrežiu a následne, začiatkom tohto týždňa, začala vtekať aj do vôd Atlantického oceánu.