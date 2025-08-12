< sekcia Zahraničie
Španielsko naďalej sužujú požiare, pri Madride prišiel o život muž
Autor TASR
Madrid 12. augusta (TASR) — Jednu obeť si vyžiadal lesný požiar, ktorý v pondelok zasiahol mesto Tres Cantos ležiace severne od španielskej metropoly Madrid. V tamojšej nemocnici zomrel v utorok muž s popáleninami na viac ako 98 percentách tela, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu TVE.
Požiar vypukol v pondelok večer a rýchlo sa šíril pre silný vetru, ktorého nárazy dosahovali rýchlosť 70 kilometrov za hodinu. V utorok ráno úrady oznámili, že požiar bol lokalizovaný.
Plamene doteraz pohltili územie s rozlohou približne 1000 hektárov a vynútili si evakuáciu 180 ľudí. Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa oblasti vyhli pre hustý dym a aby zatvorili okná a nepoužívali klimatizáciu.
„Ani nie za 40 minút sa požiar posunul o šesť kilometrov,“ povedal novinárom Carlos Novillo, šéf oddelenia životného prostredia Madridského spoločenstva.
V autonómnom spoločenstve Kastília a León na severozápade Španielska bolo v pondelok hlásených viac ako 30 požiarov. Jeden ohrozuje lokalitu Las Médulas, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Vietor skomplikoval hasenie lesného požiaru v regióne Zamora, ktorý si v nedeľu vynútil evakuáciu približne 850 obyvateľov štyroch dedín.
Požiar ohrozuje aj turistami obľúbené pláže pri meste Tarifa v Andalúzii, odkiaľ evakuovali viac ako 2000 ľudí.
Utorok má byť podľa meteorológov najteplejší počas najnovšej vlny horúčav. Maximálne teploty dosiahnu okolo 40 stupňov Celzia a nočné minimá zostanú nad 25 stupňami.
