Nákaze koronavírusom podľahlo v Španielsku ďalších 410 ľudí

Madrid 19. apríla (TASR) - Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 dosiahol v Španielsku 20.453 po tom, čo v dôsledku nákazy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 zomrelo za 24 hodín ďalších 410 ľudí. Nakazených je 195.944 osôb a 77.357 ľudí sa z nákazy vyliečilo. Informovala o tom agentúra AFP.



Počet nových prípadov úmrtia sa v Španielsku výrazne znížil oproti sobote, keď v priebehu uplynulých 24 hodín ochoreniu COVID-19 podľahlo 565 osôb.



Španielska vláda zmenila usmernenia pre jednotlivé nemocnice a úrady týkajúce sa zrátavania obetí koronavírusu. Riadi sa pritom pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a trvá na tom, aby sa do počtu úmrtí zarátavali len osoby, ktoré mali pozitívny test na koronavírus a nie aj také, ktoré otestované neboli, no vykazovali príznaky ochorenia COVID-19.



Španielsko aktuálne zápasí s tým, ako bezpečne zaviesť postupné uvoľňovanie obmedzení, ktoré boli zavedené v polovici marca a patria k najprísnejším v Európe.



Karanténne opatrenia, ktoré patria k najprísnejším v Európe, platia v Španielsku od 14. marca. Aktuálne platia do 26. apríla a ich predĺženie do 9. mája bude musieť ešte schváliť parlament.