Španielsko nepodporuje nasadenie misie na ochranu lodí v Červenom mori

Madrid 27. decembra (TASR) - Španielsko nesúhlasí s nasadením protipirátskej misie EÚ na účely ochrany námornej dopravy v Červenom mori pred útokmi jemenských povstalcov. V stredu to vyhlásil španielsky premiér Pedro Sánchez, informuje agentúra AFP.



Sánchezove vyjadrenia sa týkajú námornej misie Atalanta (EU NAVFOR), ktorú EÚ zriadila v roku 2008 na boj proti pirátstvu v oblasti Afrického rohu a západnej časti Indického oceánu.



Táto operácia od roku 2019 prebieha pod velením Španielska a aktuálne sa podieľa na nej len jedna loď španielskeho námorníctva. Misia Atalanta však podľa Sáncheza nie je uspôsobená na to, aby mohla hliadkovať v Červenom mori a chrániť obchodné lode pred útokmi jemenských povstalcov.



"Ide o úplne inú situáciu s odlišnými rizikami," vyhlásil španielsky premiér na stredajšej koncoročnej tlačovej konferencii.



Madrid je však podľa neho "ochotný a otvorený" tomu, aby EÚ vytvorila novú misiu, špecificky zameranú na ochranu námornej dopravy v Červenom mori.



Spojené štáty minulý týždeň oznámili vytvorenie medzinárodnej koalície na ochranu obchodných lodí plaviacich sa Červené more, cez ktoré prechádza jedna z najdôležitejších námorných trás pre prepravu ropy.



Ku koalícii sa pripojilo už vyše 20 štátov. Španielsko bolo medzi prvými krajinami, ktoré svoju účasť v novej koalícii vedenej USA potvrdili. Počas uplynulého víkendu však hovorca španielskeho rezortu obrany uviedol, že Španielsko sa na tejto koalícii podieľať nebude.



Hoci španielske ministerstvo neposkytlo žiadne zdôvodnenie tohto rozhodnutia, podľa tamojších médií však bolo motivované vnútropolitickými faktormi. AFP vysvetľuje, že Sánchezova Socialistická robotnícka strana (PSOE) vládne v menšinovej koalícii s krajne ľavicovou stranou Sumar, ktorá sa vo všeobecnosti stavia proti zahraničnej politike USA.