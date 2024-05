Španielsko nepovolí zakotviť lodiam nesúcim zbrane pre Izrael

Madrid 17. mája (TASR) - Španielska vláda nepovolí zakotviť pri španielskych brehoch žiadnemu plavidlu, ktoré nesie zbrane pre Izrael, uviedol v piatok španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice RTVE.



To posledné, čo Blízky východ potrebuje, sú podľa Albaresa ďalšie zbrane. Španielsko podľa jeho slov vyvinie všetko úsilie na dosiahnutie mieru a uzná Palestínu ako samostatný štát.



Nákladná loď Borkum, ktorá nesie náklad zbraní pre Českú republiku, zrušila svoju plánovanú zastávku v Španielsku, napísala v piatok RTVE.



Táto loď mala povolenie zakotviť v prístave Cartagena na juhu Španielska, pretože jej náklad nie je určený pre Izrael. Nemecký majiteľ však oznámil, že smeruje do Slovinska, kde plánuje náklad určený pre ČR vyložiť.



Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová vyjadrila presvedčenie, že loď nesmeruje do Izraela, ale do inej členskej krajiny Európskej únie. Ministerstvo obrany podľa nej preverilo, že loď spĺňa všetky právne podmienky. "Postoj Španielska je jasný postoj. Žiadame ukončenie bojov, pretože to, čo sa deje v Gaze, je úplne neprijateľné," uviedla Roblesová.



Španielska ľavicová strana Sumar však žiadala zadržanie lode v prístave na základe podozrení, že nesie zbrane pre Izrael. Strana sa podľa svojich vyjadrení nechce podieľať na genocíde. Ľavicová strana Podemos (Môžeme) žiadala preverenie nákladu plavidla.



Španielsko vo štvrtok nedovolilo zakotviť lodi Marianne Danica plaviacej sa pod vlajkou Dánska, pretože preváža zariadenia pre rakety určené pre Izrael, dodáva RTVE.