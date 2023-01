Španielsko:Nevylučuje sa žiadna možnosť, ako ukončiť vojnu na Ukrajine

Madrid 20. januára (TASR) — Španielsko spolu so svojimi západnými partnermi podnikne všetko nevyhnutné pre ukončenie vojny, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, povedal v piatok španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Nevylučujeme žiadnu možnosť nastolenia mieru na Ukrajine," uviedol Albares na margo piatkového rokovania kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na americkej vojenskej základni Ramstein v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu RAC1.



Či to znamená aj pripravenosť Madridu pripojiť sa k úsiliu viacerých krajín pomôcť Ukrajine dodaním nemeckých tankov Leopard 2, Albares nekonkretizoval.



Na americkej leteckej základni v Ramsteine v piatok rokujú ministri obrany a vysoko postavení vojenskí činitelia z viacerých krajín o ďalšej podpore pre Ukrajinu. Ústrednou témou by mohlo byť aj prípadné možné dodanie tankov Kyjevu.



Španielsko disponuje dovedna 347 tankami typu Leopard. V júni sa objavili mediálne informácie, podľa ktorých Madrid zvažoval dodanie niekoľkých kusov na Ukrajinu; to sa však doposiaľ neuskutočnilo.