V Španielsku vstupujú od nedele do platnosti nové opatrenia

Madrid 16. augusta (TASR) - Španielske autonómne spoločenstvá La Rioja a Murcia od nedele ako prvé zaviedli do platnosti nové opatrenia vrátane zatvorenia diskoték a zákazu fajčenia na vonkajších priestranstvách, informovala agentúra AFP.



Španielske ministerstvo zdravotníctva tieto opatrenia predstavilo v piatok v súvislosti s nárastom počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2.



Na nových opatreniach sa dohodli predstavitelia všetkých autonómnych spoločenstiev. Diskotéky, nočné podniky a tanečné kluby budú musieť zavrieť svoje prevádzky o 01.00 h a od polnoci nebudú smieť vpúšťať ďalších návštevníkov.



Návštevy v domovoch dôchodcov budú obmedzené a všetci noví obyvatelia budú musieť podstúpiť testy na koronavírus. Regionálne zdravotnícke úrady budú mať za povinnosť vykonávať testy medzi tými skupinami obyvateľstva, ktoré sú zvlášť ohrozené, i v oblastiach zasiahnutých ochorením.



Zákaz fajčenia platí v prípade, keď nie je možné dodržať medzi osobami bezpečnú vzdialenosť dva metre. Toto opatrenia už v stúpilo do platnosti v autonómnych spoločenstvách Galícia a Kanárske ostrovy, pripomína AFP. Ďalšie autonómne spoločenstvá by opatrenia mali zaviesť v najbližších dňoch.



Baskicko na severe Španielska od pondelka vyhlási zdravotnú pohotovosť, čo úradom umožní zaviesť ešte prísnejšie opatrenia v oblastiach s vysokým rizikom prenosu nákazy.



Španielsko v súvislosti s nákazou koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenalo takmer 29.000 úmrtí.



V krajine v období od 14. marca do 21. júna platil núdzový stav, ktorý ústrednej vláde v Madride umožnil zaviesť na celom území prísne opatrenia. Po skončení núdzového stavu sa právomoci vrátili vládam v jednotlivých autonómnych spoločenstvách.