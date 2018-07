Noví premiéri Španielska a Katalánska sa stretli na prvom rokovaní

Predseda ústrednej španielskej vlády Pedro Sánchez prijal šéfa katalánskeho regionálneho kabinetu Quima Torru vo svojej oficiálnej rezidencii, paláci Moncloa v Madride.

Madrid 9. júla (TASR) - Noví premiéri Španielska a Katalánska sa v pondelok stretli na prvom spoločnom rokovaní s cieľom vyriešiť politickú krízu vyvolanú jednostranným vyhlásením katalánskej nezávislosti z vlaňajšieho októbra.



Socialista Sánchez po svojom júnovom nástupe zdôraznil, že si želá zmiernenie napätia medzi Madridom a Barcelonou a že chce začať vzájomný dialóg.



Katalánsky premiér Quim Torra, ktorý nastúpil do funkcie v máji, tvrdí, že jedinou cestou k riešeniu krízy okolo Katalánska je referendum. Torra preto žiada, aby španielska vláda takýto plebiscit umožnila. Sánchezov kabinet však trvá na tom, že by to bolo v rozpore s platnou ústavou Španielska.



Podľa agentúry AP sa očakáva, že Sánchez ponúkne Torrovi odblokovanie regionálnej legislatívy a tiež investície do infraštruktúry a ďalších oblastí. Španielska ministerka školstva a súčasne hovorkyňa vlády Isabel Celaáová minulý týždeň uviedla, že jej kabinet spája s pondelkovou schôdzkou "veľké očakávania".



Pedro Sánchez je síce proti iniciatívam zameraným na nezávislosť Katalánska, ale má ku katalánskej otázke zmierlivejší prístup ako jeho predchodca v premiérskom úrade, konzervatívec Mariano Rajoy.



Po jednostrannom vyhlásení nezávislosti katalánskym parlamentom z 27. októbra 2017 sa vzájomné vzťahy medzi Madridom a Barcelonou prakticky zmrazili. Vláda v Madride výrazne obmedzila samosprávny štatút Katalánska a prostredníctvom priamej správy sa snažila normalizovať situáciu v regióne. Priamy dohľad Madridu nad Katalánskom bol zrušený v máji, keď sa svojich funkcií ujala nová vláda vedená Torrom.