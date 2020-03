Novou predsedníčkou strany Ciudadanos je prvýkrát v histórii žena

Madrid 9. marca (TASR) - Inés Arrimadasová sa v nedeľu stala novou predsedníčkou španielskej strany Ciudadanos (Občania), informovali na svojich webových stránkach denníky Financial Times a El País.



Arrimadasová získala 77 percent hlasov vo vnútrostraníckom hlasovaní, výsledky ktorého boli oznámené v nedeľu.



Stala sa prvou ženou na tomto poste v dejinách strany. Na čele Ciudadanos bol od založenia strany v roku 2006 až do novembra minulého roka Albert Rivera.



Strana Ciudadanos v parlamentných voľbách v novembri 2019 získala len 6,8 percenta hlasov a počet jej mandátov sa prepadol z 57 na desať. Rivera z dôvodu neúspechu strany vo voľbách odstúpil z funkcie jej predsedu.



Právnička Arrimadasová Ciudadanos v roku 2017 priviedla k víťazstvu vo voľbách do katalánskeho parlamentu, keď strana získala najväčší počet hlasov. Väčšinu v parlamente však získali strany podporujúce nezávislosť Katalánska.