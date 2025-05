Albares: Obnovenie vzťahov Británie s EÚ môže závisieť od Gibraltáru

Madrid 13. mája (TASR) - Obnovenie vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom by mohlo závisieť od dosiahnutia dohody o budúcnosti Gibraltáru. Uviedol to španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares, informuje TASR podľa správy stanice Euronews.



Británia opustila Európsku úniu v roku 2020. Odvtedy pokračujú štvorstranné rozhovory medzi Londýnom, Madridom, Bruselom a Gibraltárom. Ich dohoda by mala zabezpečiť, že ľudia a tovar budú môcť ľahko prechádzať cez pozemnú hranicu britského zámorského územia so Španielskom.



Nasledujúci pondelok sa v Londýne uskutoční summit medzi Britániou a Európskou úniou. Premiér Keir Starmer chce uzavrieť novú bezpečnostnú dohodu s EÚ a zlepšiť vzťahy po brexite.



Šéf španielskej diplomacie José Manuel Albares v pondelok v rozhovore pre BBC poznamenal, že jasná dohoda o budúcnosti Gibraltáru by mohla byť kľúčová pre obnovenie vzťahov medzi Londýnom a Bruselom.



„Vzťah medzi Britániou a Európskou úniou je komplexný vzťah, globálny vzťah... Je veľa, veľa vecí, o ktorých musíme hovoriť, vrátane Gibraltáru,“ zdôraznil.



Španielsky minister doplnil, že „neexistuje žiadna dohoda. Ešte to nie je vyriešené. Musíme vyriešiť otázku Gibraltáru, aby sme mohli mať plnohodnotné vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.“



Gibraltár je posledným britským územím bez dohody o jeho budúcom vzťahu s EÚ. Protokol o Severnom Írsku Londýn a Brusel schválili v roku 2023.



V referende o brexite v roku 2016 sa až 96 percent voličov v Gibraltári vyslovilo za zotrvanie v EÚ. Toto britské územie je vo veľkej miere závislé od prístupu na trh EÚ pre svojich približne 34.000 obyvateľov.