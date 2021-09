Španielsko obnovilo rokovania o vyriešení katalánskej krízy

Barcelona 16. septembra (TASR) – Španielsky premiér Pedro Sánchez a katalánsky prezident Pere Aragones sa v stredu stretli s cieľom nájsť riešenie pretrvávajúcej politickej krízy, ktorú vyvolali separatistické tendencie v Katalánsku. Informuje o tom agentúra AP.



Dvojhodinová schôdzka bola dôležitá pre pokračujúce zlepšovanie vzťahov medzi španielskou a katalánskou vládou. Sánchez však varoval, že rýchle a jednoduché riešenie katalánskej otázky vzhľadom na odlišné pozície oboch strán neexistuje.



„Naše pozície sú veľmi odlišné, toto je dôležité podčiarknuť. Budeme musieť veľa rokovať, načúvať jeden druhému a vyvinúť úsilie, aby sme naše pozície mohli zjednotiť tam, kde sa to dá. Nevyriešime desaťročie trvajúcu krízu za jediný deň," podotkol španielsky premiér. Vzájomné rokovania sú však podľa neho tou „najlepšou cestou vpred".



Katalánsky regionálny prezident Aragones zopakoval svoju požiadavku, aby Španielsko povolilo konanie referenda o nezávislosti a garantovalo všeobecnú amnestiu pre všetkých separatistov, ktorí majú problémy so zákonom. Sánchez nástojil na tom, že treba nájsť cestu k zlepšeniu ekonomickej a sociálnej situácie Kataláncov v rámci Španielska.



„Je čas budovať dôveru," vyhlásil Aragones. „Obe vlády dnes ukázali vôľu pohnúť sa vpred pri riešení sporu," dodal. Veľký pokrok sa od stredajšej schôdzky neočakával, konštatuje AP.



Stretnutie oboch politikov vyvolalo spory v tábore katalánskych separatistov. Aragones a jeho Republikánska ľavica Katalánska (ERC) označila rokovania s Madridom za „historickú možnosť". Lídri ďalšej koaličnej strany v katalánskej vláde sa však na rokovaniach nezúčastnili a spochybnili ich zmysluplnosť, rovnako ako vplyvná separatistická organizácia Katalánske národné zhromaždenie (ANC).



Približne 7,5 milióna Kataláncov je v otázke nezávislosti dlhodobo rozdelených na dva zhruba rovnaké tábory, čo sa odráža v prieskumoch verejnej mienky aj výsledkoch volieb.



Sánchez sa ujal funkcie v roku 2018 – necelý rok po zmarenom katalánskom referende o jednostrannom vyhlásení nezávislosti, ktoré nebolo v súlade so španielskou ústavou.