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Španielsko očakáva REKORDNÚ návštevnosť turistov
Španielsko očakáva prírastok nielen v tradičných destináciách zameraných na slnko a pláže, ale tiež vo vnútrozemí.
Autor TASR
Madrid/Rím 7. júla (TASR) - Španielsko tento rok pravdepodobne priláka 100 miliónov zahraničných turistov, predpokladá minister cestovného ruchu Jordi Hereu. Druhá najnavštevovanejšia krajina sveta po Francúzsku privítala vlani 96,8 milióna turistov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Ak tento trend bude pokračovať, pravdepodobne dosiahneme (100 miliónov). Bol by to prirodzený výsledok,“ povedal Hereu. Podľa vládnych odhadov turisti v období od júna do septembra prispejú do ekonomiky sumou 64 miliárd eur, čo je o 10 percent viac ako v minulom roku.
Podľa talianskeho ministerstva vnútra dosiahol cestovný ruch v krajine v prvom polroku tohto roku rekordnú úroveň, pričom najväčší nárast zaznamenali v Kalábrii a na Sardínii. Vyplýva to z údajov webovej platformy Alloggiati ministerstva vnútra a oficiálnych štatistík ministerstva cestovného ruchu, napísal web euronews.
Na základe online rezervačných platforiem sú ubytovacie zariadenia obsadené na 51,2 percenta, čím Taliansko predbehlo Španielsko (42,8 percenta) a Francúzsko (32,9 percenta). Z hľadiska príjmov zostáva priemerná cena za noc (153 eur) nižšia ako v Španielsku (170 eur) a v Grécku (195 eur).
Napätá situácia na Blízkom východe zvýšila v posledných mesiacoch dopyt po stabilnejších krajinách v Stredomorí.
„Pred tromi mesiacmi sme si mysleli, že konflikt na Blízkom východe by mohol spomaliť príchod turistov, ale údaje ukazujú pozoruhodnú odolnosť napriek okolnostiam,“ povedal Hereu.
Španielsko očakáva prírastok nielen v tradičných destináciách zameraných na slnko a pláže, ale tiež vo vnútrozemí. Pomôže tomu napríklad aj tohtoročné zatmenie Slnka, ku ktorému dôjde 12. augusta, pričom pás totality zasiahne územie od Biskajského zálivu až po ostrov Malorka.
„Ak tento trend bude pokračovať, pravdepodobne dosiahneme (100 miliónov). Bol by to prirodzený výsledok,“ povedal Hereu. Podľa vládnych odhadov turisti v období od júna do septembra prispejú do ekonomiky sumou 64 miliárd eur, čo je o 10 percent viac ako v minulom roku.
Podľa talianskeho ministerstva vnútra dosiahol cestovný ruch v krajine v prvom polroku tohto roku rekordnú úroveň, pričom najväčší nárast zaznamenali v Kalábrii a na Sardínii. Vyplýva to z údajov webovej platformy Alloggiati ministerstva vnútra a oficiálnych štatistík ministerstva cestovného ruchu, napísal web euronews.
Na základe online rezervačných platforiem sú ubytovacie zariadenia obsadené na 51,2 percenta, čím Taliansko predbehlo Španielsko (42,8 percenta) a Francúzsko (32,9 percenta). Z hľadiska príjmov zostáva priemerná cena za noc (153 eur) nižšia ako v Španielsku (170 eur) a v Grécku (195 eur).
Napätá situácia na Blízkom východe zvýšila v posledných mesiacoch dopyt po stabilnejších krajinách v Stredomorí.
„Pred tromi mesiacmi sme si mysleli, že konflikt na Blízkom východe by mohol spomaliť príchod turistov, ale údaje ukazujú pozoruhodnú odolnosť napriek okolnostiam,“ povedal Hereu.
Španielsko očakáva prírastok nielen v tradičných destináciách zameraných na slnko a pláže, ale tiež vo vnútrozemí. Pomôže tomu napríklad aj tohtoročné zatmenie Slnka, ku ktorému dôjde 12. augusta, pričom pás totality zasiahne územie od Biskajského zálivu až po ostrov Malorka.