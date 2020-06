Španielsko od 1. júla otvorí hranice pre zahraničných turistov

Madrid 5. júna (TASR) - Španielsko od 1. júla otvorí svoje hranice pre zahraničných turistov. Oznámila to na piatkovej tlačovej konferencii hovorkyňa tamojšej vlády María Jesús Monterová, píše agentúra Reuters.



Hovorkyňa v tejto súvislosti zdôraznila, že Európska únia by mala trvať na tom, aby sa pri znovuotváraní hraníc jednotlivých krajín dodržiavali rovnaké postupy a kritériá.



Španielska vláda od pondelka 1. júna uvoľnila ďalšie obmedzenia zavedené v dôsledku pandémie nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. Táto druhá fáza uvoľňovania opatrení sa týka väčšiny územia krajiny a približne 70 percent jej populácie.



Na zmienenom území bolo okrem iného umožnené otvoriť pre verejnosť plavecké bazény s obmedzeným počtom návštevníkov a tiež sa sprístupnili pláže.



Pre zhruba tretinu obyvateľov vrátane ľudí žijúcich v dvoch koronavírusom najviac zasiahnutých oblastiach vrátane Madridu a Barcelony však aj naďalej zostáva v platnosti len prvá fáza, a to miernejšie uvoľnenie obmedzení.