Madrid 31. marca (TASR) - Španielsko od stredy sprísňuje pravidlá v oblasti nosenia rúšok, ktoré budú povinné na všetkých verejných priestranstvách, informovala agentúra AFP.



Na základe pravidla zverejnenom v utorok v štátnom vestníku (Boletín Oficial del Estado - BOE) je v Španielsku povinné nosenie rúšok na všetkých verejných priestranstvách bez ohľadu na vzdialenosti medzi osobami, píše na svojej webovej stránke denník El País.



Doteraz to bolo povinné len v prípadoch, keď bola táto vzdialenosť menšia ako jeden a pol metra. Niektoré španielske autonómne spoločenstvá však zaviedli prísnejšie pravidlá i výnimky. Povinnosť nosiť rúška sa od stredy bude vzťahovať na celé územie krajiny.



Výnimku budú mať ľudia so zdravotnými problémami a dýchacími ťažkosťami i osoby venujúce sa športovej aktivite, píše AFP.



Španielsko od začiatku pandémie zaznamenalo takmer 3,3 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 75.000 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.



Vláda sľúbila, že do konca leta zaočkuje 70 percent obyvateľov. Zatiaľ bolo zaočkovaných okolo 2,6 milióna obyvateľov tejto približne 47-miliónovej krajiny.



Španielska ústredná vláda v utorok oznámila, že podnikne právne kroky voči zákonu, ktorý schválilo autonómne spoločenstvo Galícia na severe krajiny. Na základe tejto legislatívy, schválenej ešte vo februári, je očkovanie proti COVID-19 a iným chorobám povinné. Osobám, ktoré očkovanie odmietnu, hrozí pokuta až do výšky 3000 eur.



Hovorkyňa vlády María Jesús Monterová povedala, že tento zákon "obmedzuje základné práva", a preto je predmetom celonárodnej legislatívy, nie legislatívy na úrovni regiónu.