Odbory v Španielsku chcú lepšiu ochranu pre pracujúcich v horúčavách

Madrid 21. júla (TASR) - Odbory v Španielsku žiadajú lepšiu ochranu pre ľudí, ktorí aj v horúčavách musia pracovať vonku -napríklad smetiarov a poľnohospodárskych či stavebných robotníkov.



Agentúra AFP vo štvrtok informovala, že radnica v Madride uzavrela v stredu s odborármi dohodu, podľa ktorej sa ručné čistenie ulíc v španielskej metropole zruší, keď teploty stúpnu nad 39 stupňov Celzia. Okrem toho v dňoch s extrémnymi horúčavami sa popoludňajšie pracovné zmeny budú začínať neskôr.



K spomínanej dohode došlo po tom, ako minulú sobotu zomrel 60-ročný zametač, ktorý deň pred tým skolaboval na ulici v dôsledku úpalu. V tom čase sa teploty v Madride blížili k 40 stupňom Celzia.



AFP poznamenala, že úrady v celej Európe v posledných dňoch vyzývajú ľudí, aby pracovali z domu, ak je to možné. V prípade, že je charakter ich práce viazaný na vonkajšie prostredie, mali by dodržiavať preventívne opatrenia, napríklad piť veľa vody.



Podľa odborov však takéto výzvy nestačia. "Európa potrebuje bezpečné maximálne pracovné teploty," konštatovala v statuse na ieti Twitter Európska konfederácia odborových zväzov. Zdôraznila: "Nikto by nemal pracovať v nebezpečných podmienkach - prestaňte pracovať, keď je príliš horúco."



Najväčší španielsky odborový zväz CCOO zdôraznil nutnosť prijať ďalšie opatrenia na zníženie rizika, ktoré pre pracujúcich predstavujú vysoké teploty. Navrhuje zavedenie dlhších prestávok pre tých ľudí, ktoré sú v práci najviac vystavení horúčavám, ako aj školenia pre zamestnávateľov.



Britská odborová federácia TUC sa zasa obrátila na vládu, aby stanovila za "hraničnú" teplotu pre prácu 30 stupňov Celzia - po jej prekročení by zamestnanci mali prestať pracovať.



Think-tank Európskeho odborového inštitútu so sídlom v Bruseli vo svojej nedávnej správe uviedol, že "stres z horúčav spôsobený počasím by sa mal považovať za stupňujúce sa riziko pri práci".



"V súčasnosti sú veľké skupiny pracujúcich vystavené nečinnosti zo strany zamestnávateľov, zatiaľ čo (vládne) orgány majú tendenciu naďalej zatvárať oči pred extrémnym vystavením počas horúčav," dodáva sa v správe.