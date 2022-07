Španielsko odkazuje všetkým ženám: Nehanbite sa na pláži za svoje telo

Madrid 29. júla (TASR) - Španielska vláda odkazuje ženám, aby sa za svoje telo v plavkách nehanbili a v lete si užívali pobyt na pláži bez ohľadu na postavu. Najnovšia kampaň ministerstva pre rovnoprávnosť ich tiež vyzýva, aby odmietli "stereotypy" a "estetické násilie". Mnoho žien totiž pociťuje neprimeraný spoločenský tlak, ak sa nedokážu prispôsobiť ideálu krásy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Slogan letnej kampane znie: "Leto patrí aj nám" a na plagáte zobrazuje na pláži ženy v plavkách silnejšej postavy rôzneho veku a farby pleti. Ministerka pre rovnoprávnosť Irene Monterová na Twitteri napísala: "Užite si (leto) akokoľvek, kdekoľvek a s kýmkoľvek sa vám páči."



Antonia Morillasová šéfka vládneho Inštitútu žien, uviedla, že rodové stereotypy sú základom diskriminácie podľa fyzického vzhľadu. "Očakávania (spoločnosti) si ženy premietajú do vnímania toho, ako by mali vyzerať. To neovplyvňuje len našu sebaúctu, ale berie nám to aj práva a obmedzuje naše správanie, keď si chceme užívať verejné priestory," povedala.



Španielska koaličná vláda vedená socialistami sa dostala k moci pred štyrmi rokmi a jednou z jej hlavných politických línií je presadzovanie ženských práv. Na svetové pomery je výnimočné aj zloženie vlády – v ministerských funkciách je 14 žien a osem mužov.