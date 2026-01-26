< sekcia Zahraničie
Španielsko odložilo pietnu spomienku na obete zrážky vlakov
Spomienkové podujatie sa malo uskutočniť 31. januára v meste Huelva na juhu krajiny, ktoré bolo cieľovou stanicou jedného z vykoľajených vlakov.
Autor TASR
Madrid 26. januára (TASR) - Štátna pietna spomienka na obete zrážky dvoch vysokorýchlostných vlakov neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii, pri ktorej zahynulo 45 ľudí, odložili na žiadosť rodín pozostalých, aby úrady našli vhodnejší termín, oznámila kancelária španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spomienkové podujatie sa malo uskutočniť 31. januára v meste Huelva na juhu krajiny, ktoré bolo cieľovou stanicou jedného z vykoľajených vlakov.
„Po tom, čo sme hovorili s veľkou časťou rodín obetí nehody v Adamuze... pre mnohých by nebolo možné zúčastniť sa na štátnej pietnej spomienke,“ a vyhovoval by im neskorší termín, uviedla kancelária predsedu vlády. Podujatie tak presunú na iný termín, aby sa na ňom mohlo zúčastniť čo najviac príbuzných. Dátum zatiaľ kancelária neuviedla.
K zrážke vlakov došlo 18. januára. Zahynulo pri nej 45 ľudí a ďalších viac než 120 utrpelo zranenia. Odborníci predpokladajú, že príčinou nehody, ktorá viedla k jednému z najhorších železničných nešťastí v Európe, mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Minister vnútra Fernando Grande-Marlask minulý utorok vylúčil sabotáž. Vyšetrovatelia vylúčili aj chybu rušňovodičov, z ktorých jeden prišiel o život.
Ľudia v mestách Huelva a Adamuz na juhu Španielska si v nedeľu - týždeň po zrážke - na spomienkových podujatiach pripomenuli obete tohto železničného nešťastia. Táto nehoda a séria ďalších havárií vyvolali pochybnosti o bezpečnosti železničných tratí v krajine.
