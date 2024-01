Španielsko odmieta účasť na možnej misii EÚ v Červenom mori

Madrid/Rím 12. januára (TASR) – Španielsko sa nezúčastní na prípadnej námornej misii Európskej únie (EÚ) na ochranu plavidiel v Červenom mori pred útokmi húsíov. Taliansko, naopak, deklarovalo záujem zúčastniť sa na prípadnej misii EÚ. Spojené štáty a Británia ho však nepožiadali, aby sa zapojilo do náletov v Jemene predchádzajúcu noc. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a ANSA.



O postoji španielskej vlády v piatok informovala ministerka obrany Margarita Roblesová. Postoj Ríma tlmočili nemenované zdroje z kancelárie talianskeho premiéra.



Roblesová uviedla, že zatiaľ nie je známe, či EÚ chystá novú námornú misiu, odmietavý postoj Španielska však zdôvodnila aktuálnym zapojením sa do 17 rôznych misií.



Vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani v piatok vyhlásil, že USA informovali Taliansko vopred o úmysle zasiahnuť proti húsíom, no nepožiadali ho, aby sa na zásahu zúčastnilo. Tajani zdôraznil, že na takomto zásahu sa Taliansko ani zúčastniť nemôže, pretože by to musel schváliť parlament.



Taliansko však ako člen misie EÚ Atalanta, ktorá operuje vo vodách pri Africkom rohu, má v úmysle požiadať Úniu buď o rozšírenie jej operácií alebo o vytvorenie novej misie s väčšími právomocami na ochranu plavby v Červenom mori, dodal vicepremiér.